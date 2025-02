Lazio - Zulte Waregem in diretta, LIVE Europa League 2017 (2-0): la chiude Immobile!

Per questa sera è davvero tutto amici lettori di Vavel Italia! Ricordandovi il 2-0 firmato Caicedo ed Immobile con il quale la Lazio ha superato lo Zulte Waregem, Andrea Bugno e la redazione calcio di Vavel vi augurano una piacevole serata in nostra compagnia, con i live delle altre due italiane impegnate e, soprattutto, con approfondimenti, interviste e curiosità.

20.50 Contava vincere e rispondere alla vittoria del Nizza, avanti 2-0 contro il Vitesse a quindici minuti dal termine. Dopo due gare, quindi, Lazio e francesi appaiati a quota sei, con il destino del girone che è già segnato. Saranno le due sfide tra le prime del raggruppamento a decretare le prime due posizioni.

20.47 Nonostante un bruttissimo secondo tempo, di sofferenza, la Lazio archivia la pratica Zulte Waregem nel finale con il gol di Immobile. Tuttavia, complici i ritmi blandi imposti alla gara dai padroni di casa, la squadra belga si è resa pericolosa in più di un paio di occasioni dalle parti di Strakhsha, costretto ad un paio di interventi miracolosi per salvare la sfida.

Non c'è più tempo! Fischio finale! Finisce 2-0 per la Lazio! Due partite, sei punti per i biancocelesti in Europa League, nonostante qualche patema di troppo questa sera. Decidono i gol di Caicedo e del solito Immobile!

Due minuti di recupero!

90' IMMOBILE!!!! AL SECONDO PALLONE TOCCATO!!!! CONTROPIEDE FULMINEO DELLA LAZIO, CON MURGIA CHE FINTA DI SERVIRE CAICEDO E SCARICA VERSO IMMOBILE, IL CUI DESTRO A GIRO E' CHIRURGICO SUL SECONDO PALO! 2-0! GARA CHIUSA!

88' Hamalainen!!! Punizione splendida quella calciata dal mancino difensivo degli ospiti. Palla che sorvola la barriera ed esce di poco a lato. Tira un sospiro di sollievo Inzaghi.

87' Ci prova subito il nuovo entrato, col destro, murato da Luiz Felipe. Resta in proiezione offensiva la squadra di Dury.

84' Ultimo cambio per gli ospiti: dentro anche Saponjic, centravanti che doveva partire titolare. Esce Baudry, quindi difesa a quattro per lo Zulte.

82' Altro angolo pericoloso per gli ospiti. Sul cross di Kaya nessuno però riesce ad intervenire. Sfera che si spegne dalla parte opposta. Lazio che continua a rischiare.

80' Strakosha!!! Che parata, ancora una volta! Stavolta su Olayinka, la cui girata di testa sembrava poter essere vincente, ma un guizzo dell'estremo difensore di Inzaghi gli nega la gioia del gol del pareggio! Male la difesa della Lazio in questo frangente. Spinge lo Zulte che ci crede.

79' Ecco il cambio. Esce un ottimo Lukaku, stremato, per far posto a Lulic.

78' Immobile! Primo squillo del centravanti napoletano! Radu lo trova nello spazio, lui si infila e mette al centro dove però non c'è nessuno. Hamalainen in angolo, sugli sviluppi del quale è bravo Leali.

75' Deve provare a chiuderla la Lazio, onde evitare spiacevoli sorprese nei minuti finali. Quindici al termine della sfida. Nel frattempo, l'ultimo cambio per Inzaghi è Lulic, niente da fare per Nani.

72' Leya Iseka!!!! Risponde immediatamente lo Zulte, che parata di Strakosha, al primo intervento di serata! SI infiamma improvvisamente la gara, con l'attaccante dello Zulte che riceve al limite, si porta la sfera sul mancino saltando Patric e calcia da pochi passi, ma l'estremo difensore laziale si oppone con i piedi.

71' Caicedo!!! Ancora lui! Ma che miracolo Leali stavolta!!! Torna in pressione la Lazio dalla parte opposta, sempre però con la solita flemma. Due angoli conquistati dai biancocelesti, sugli sviluppi del secondo Radu fa velo sul primo palo, liberando Caicedo che in scivolata batte praticamente a botta sicura, ma Leali si immola.

69' E' sempre Olayinka il più vispo dell'attacco ospite. L'esterno si conquista un prezioso calcio d'angolo, sugli sviluppi del quale Lukaku e Milinkovic-Savic sono abili di testa a sventare la minaccia.

66' Caicedo!!! Cosa ha sbagliato il centravanti sudamericano!! Milinkovic-Savic pennella sul secondo palo per il taglio del compagno, non interviene Derijck, ma la girata dell'ex Espanyol termina di poco larga.

62' Lento e prolungato possesso palla dello Zulte sulla trequarti laziale. La Lazio si limita a chiudere gli spazi senza aggredire i portatori di palla, atteggiamento tutt'altro che positivo dei capitolini.

59' Buona iniziativa personale di Olayinka, che svaria molto sul fronte offensivo e prova ad infilarsi in area centralmente. Viene chiuso però da Radu.

57' Tantissimi errori di misura di una Lazio dall'atteggiamento molto morbido in questo avvio di ripresa.

55' Ottimo spunto di Lukaku sulla sinistra: finta a seguire e cross preciso al centro. Leggermente in ritardo Caicedo, Hamalainen mette in angolo.

53' Il destro di Kaya sbatte sulla barriera, con tutto lo Zulte che chiedeva il fallo di mano. Si gioca. Pronti ad entrare in campo sia Immobile che Milinkovic-Savic: fuori Luis Alberto e Di Gennaro.

52' Ottimo spunto di Olayinka sulla sinistra. Veloce, deciso ed intraprendente la sua giocata sulla sinistra: Patric lo ferma con le cattive. Punizione da posizione invitante.

49' Primo giallo della gara: Baudry entra in ritardo su Luis Alberto, che anticipa il centrale ospite costringendolo al fallo duro. Si scambiano a bordo campo Immobile e Milinkovic-Savic.

47' Sembra entrato con un piglio decisamente differente in campo la squadra di Dury. Subito Kaya in azione sulla sinistra, il cui cross è preda di Patric sul primo palo.

Partiti! E' iniziata la ripresa con lo Zulte in possesso palla!

Sono due i cambi per gli ospiti: dentro Kaya e Olayinka al posto di Kastanos e De Pauw. Due attaccanti in campo per lo Zulte.

19.55 Ultimi minuti di intervallo e poi sarà secondo tempo. Staremo a vedere se Dury opterà per qualche cambio per dare una scossa ai suoi.

19.48 Basta una Lazio a filo di gas per andare in vantaggio all'intervallo contro un modestissimo Zulte Waregem. Per sbloccare l'incontro ci vogliono una ventina di minuti, quando è Caicedo che approfitta di un assist di Marusic e di una disattenzione grossolana della difesa ospite per fare 1-0. I padroni di casa legittimano senza soffrire, ma sprecano a ripetizione con Parolo e Luis Alberto, prima di concedere a Leya Iseka nel finale l'unica occasione per i belgi. Gara in controllo, ma va chiusa.

45' FISCHIO FINALE! FINISCE 1-0 IL PRIMO TEMPO ALL'OLIMPICO! DECIDE IL GOL, IL PRIMO CON LA MAGLIA DELLA LAZIO, DI CAICEDO!

43' Leya Iseka!!! Risponde lo Zulte, con la Lazio che complice un errore di Radu in disimpegno consegna la sfera e la transizione agli ospiti: il centravanti ospite finta di calciare col destro e manda al bar Patric, prima di calciare da ottima posizione col mancino. Palla a lato.

42' Parolo!! Altra clamorosa occasione per la Lazio, alla quale basta accelerare un minimo per mettere in difficoltà lo Zulte. Ottima apertura di Di Gennaro per Marusic, che va via sulla destra e scarica a rimorchio per Parolo, il cui destro è centrale e consente a Leali di smanacciare.

40' Luis Alberto! Ancora in contropiede, su un errore banale in fase di impostazione degli ospiti, lo spagnolo attacca in uno contro uno Derjick, lo salta e calcia di destro dal limite: blocca in due tempi Leali.

36' Va giù in area Caicedo, per l'arbitro si gioca! Contropiede della Lazio sull'asse Luis Alberto-Caicedo, il centravanti ecuadoregno si libera di un difensore belga con un tunnel ma non riesce a calciare verso la porta, strattonato. Per il direttore di gara non c'è nulla.

33' Luis Alberto!! Buona stavolta la trama dei laziali: Patric per Caicedo, il cui controllo a seguire di petto libera lo spagnolo al limite dell'area. Secco il destro, che termina di poco a lato. Vicina al bis la Lazio.

30' Prima sortita dello Zulte alla mezz'ora! Si rilassa la Lazio, concede un filtrante per De Fauw il quale entra in area e crossa al centro dove però non c'è nessuno pronto a cogliere l'assistenza.

27' Murgia!!! Seconda occasione per la Lazio; perfetto stavolta Luis Alberto, che chiede l'uno-due a Murgia il quale spalle alla porta si gira perfettamente e calcia col mancino. Blocca Leali centralmente.

23' Chi non riesce a scuotersi invece è lo Zulte, che continua ad avere enormi fatiche nel salire la china oltre la metà campo. Vani i tentativi di cambiare gioco con lunghi lanci dalla parte opposta del versante offensivo, con la Lazio che chiude perfettamente tutti gli spazi.

20' Prova a scuotersi anche Luis Alberto. Perde palla in uscita lo Zulte, Murgia gli porta via un uomo e gli consente la conclusione dal limite: palla alta. Applaude Inzaghi.

18' CAICEDO!!!! IL VANTAGGIO DELLA LAZIO!!!! INGENUA LA DIFESA DELLO ZULTE SUL CROSS DALLA SINISTRA DI LUKAKU: MARUSIC SUL SECONDO PALO SPONDA AL CENTRO, DUE CENTRALI DORMONO CENTRALMENTE E PER IL CENTRAVANTI LAZIALE E' UN GIOCO DA RAGAZZI INSACCARE! 1-0!

17' Non riesce a dare un cambio di marcia alla sua manovra la Lazio. Inzaghi prova a scuotere i suoi, ma manca il cambio di passo in mezzo al campo, con Di Gennaro ancora timido e Luis Alberto stretto nella morsa della marcatura delle due linee ospiti.

13' Si chiude per il momento molto bene la difesa dello Zulte, precisa ed ordinata nello scivolare sulle corsie laterali, soprattutto a sinistra su Lukaku, dove la Lazio spinge maggiormente.

11' Spazi molto stretti e giocate della Lazio che necessariamente devono avvenire nello strettissimo. Ci prova Di Gennaro col mancino dal limite, palla a lato.

9' Iniziativa di Lukaku da una parte, chiuso dalla difesa dello Zulte; dalla parte opposta ci prova, sempre individualmente, Doumbia a spaccare in due le linee difensive della Lazio, senza particolare fortuna.

6' Buona uscita alta di Leali, ex portiere del Frosinone, che sventa una potenziale minaccia sugli sviluppi di un corner dalla sinistra.

3' Lazio in costante proiezione offensiva, ma fin qui la manovra è lenta e consente il facile dispiegamento delle forze difensive dei belgi, la cui disposizione è a cinque in difesa.

1' Prima conclusione mancina di Luis Alberto dal limite. Coordinazione precaria, palla altissima.

Tutto pronto, ci siamo! A dare il via all'incontro sarà la Lazio! Partiti!

18.57 Squadre pronte ad entrare in campo. Tempo di inno dell'Europa League e poi sarà match!

18.50 Nell'immediata vigilia della sfida, le parole di Tare a Sky Sport: “La Lazio è una squadra fatta da 23 giocatori, una rosa ampia per disputare 3 competizioni. Ci sono giocatori che sono nuovi per il calcio italiano ma hanno tanta esperienza internazionale. Quest’anno siamo fiduciosi perché abbiamo un allenatore che mette l’anima in campo con questa squadra. I nuovi poi hanno sposato subito la causa della Lazio, primo su tutti Lucas Leiva. La Lazio parte sempre in seconda fila in partenza, dobbiamo essere bravi a scalare posizioni”.

18.45 Un quarto d'ora al fischio d'inizio, con le squadre che alla spicciolata stanno rientrando negli spogliatoi per gli ultimi preparativi.

18.30 Squadre in campo per il riscaldamento pregara. Ultima mezz'ora di preparativi prima dell'inizio della sfida.

Queste le formazioni ufficiali a confronto.

18.10 Qualche cambio di formazione invece nello Zulte, con Dury che rinuncia sia a Olayinka che a Saponijc.



Zulte Waregem (4-3-3): Leali; De Fauw, Baudry, Heylen, Hamalainen; Derijck, De Pauw, Doumbia; Coopman, Leya Iseka, Kastanos. All. Dury.

17.50 Ecco l'undici ufficiale della Lazio scelto da Inzaghi.



Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Radu; Marusic, Parolo, Di Gennaro, Murgia, Lukaku; Luis Alberto; Caicedo

17.45 In attesa delle formazioni ufficiali che arriveranno a breve, anche un tour dello spogliatoio ospite grazie al profilo Twitter dello Zulte.

17.30 Quando manca un'ora e mezza all'inizio della sfida, andiamo a dare uno sguardo negli spogliatoi, partendo da quello dei laziali padroni di casa.

17.00 In mattinata, poco prima di pranzo, Simone Inzaghi ha ufficializzato i convocati per la gara con lo Zulte. Ci sono Nani e Milinkovic-Savic, staremo a vedere se il tecnico li utilizzerà questo pomeriggio.



Portieri - Guerrieri, Strakosha, Vargic;

Difensori - Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Patric, Radu;

Centrocampisti - Crecco, Di Gennaro, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Murgia, Parolo;

Attaccanti - Caicedo, Immobile, Nani, Palombi.

Lazio - Zulte Waregem in diretta, incontro valevole per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League 2017/18. La Lazio di Simone Inzaghi ospita i belgi dopo aver vinto la gara d'esordio in terra d'Olanda, in casa del Vitesse per 3-2, mentre gli ospiti sono stati travolti in casa per 5-1 dal Nizza di Mario Balotelli.

Seconda fatica europea per la Lazio di Simone Inzaghi, che dopo aver confermato la sua crescita in campionato punta a confermarsi anche oltre i confini dello stivale. Dopo l'affermazione in terra d'Olanda sfida leggermente più agevole sulla carta contro i modesti belgi dello Zulte Waregem, terzi della classe nel campionato belga e reduci da una discreta serie positiva di risultati: tre le vittorie consecutive tra campionato e coppa nazionale che hanno fatto seguito alla cinquina rimediata in casa in Europa League dal Nizza.

Due percorsi diametralmente opposti quelli che attendono Lazio e Zulte Waregem in questa Europa League. Se i padroni di casa capitolini vogliono la qualificazione al turno ad eliminazione diretta e, verosimilmente si giocheranno il primo posto nelle due sfide dirette contro il Nizza, i belgi di Dury chiedono alla competizione di formare e far crescere i propri giovani, molti dei quali alla prima esperienza in campo internazionale: dal centravanti serbo Saponjic ad Olayinka, passando per Doumbia, diciannovenne mediano ivoriano.

Gara che si giocherà a porte chiuse a causa dei cori razzisti del match di Praga verso Costa, giocatore di colore dello Sparta, in occasione della sfida andata in scena nella passata stagione. Aspetto da non sottovalutare per la Lazio, con Inzaghi che ci ha tenuto a sottolineare ieri sera in conferenza stampa: "Ho già avvertito i ragazzi, sarà un po' strano, sono cose che non dovrebbero capitare, ma succedono. Dispiace perché saremmo stati aiutati dalla nostra gente in una gara che ha delle insidie". Inoltre, il tecnico piacentino ha tenuto in guardia i suoi dagli avversari: "Affrontiamo una squadra organizzata e con giocatori di qualità dalla metà campo in su. Dovremo giocare con concentrazione".

Le ultime di formazione

Inzaghi deve far fronte all'emergenza infortuni, soprattutto in difesa, dove De Vrij osserverà un altro turno di riposo. Il tecnico piacentino confermerà il terzetto visto al Bentegodi contro il Verona, con Patric, Luiz Felipe e Radu davanti a Strakosha. Marusic e Lukaku gli esterni di centrocampo, mentre con Di Gennaro regista in mezzo ci saranno Parolo a destra e Murgia dalla parte opposta. Non riposa nemmeno Luis Alberto, con Palombi e Nani che vanno in panchina così come Immobile. Caicedo di punta.

Risponde Dury con il 4-4-1-1 - assente De Sart a centrocampo - nel quale Kaya sosterrà Saponjic di punta. Due linee a quattro molto strette, De Pauw e Olayinka gli esterni di mediana con Coopman e Doumbia al centro. De Fauw ed Hamalainen invece i terzini che agiranno ai lati di Derijck e Heylen. In porta il nostro Leali.

Le probabili formazioni

Lazio (3-5-1-1) - Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Radu; Marusic, Parolo, Di Gennaro, Murgia, Lukaku; Luis Alberto; Caicedo. All: Inzaghi.



Zulte Waregem (4-4-1-1) - Leali; De Fauw, Derijck, Heylen, Hamalainen; De Pauw, Coopman, Doumbia, Olayinka; Kaya; Saponjic. All: Dury.