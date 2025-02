Bologna: si lavora in vista del Genoa, incertezze in attacco

Allenamento a porte chiuse, per il Bologna, che nella giornata di oggi si ritroverà a Casteldebole per definire gli ultimi dettagli in vista della delicata trasferta contro il Genoa, squadra bisognosa di punti per allontanarsi definitivamente dalle zone rosse. Con un campionato iniziato in modo più che positivo, i ragazzi di Roberto Donadoni cercheranno dunque di prepararsi al meglio, consci della forza del grifone di Juric. Secondo le ultime indiscrezioni, i dubbi dell'ex tecnico del Parma riguardano soprattutto il pacchetto difensivo, con molti ballottaggi davanti ad Antonio Mirante.

Senza prescindere dal 4-3-3, i felsinei dovrebbero affidarsi al portiere ex Juventus in porta, probabilmente difeso dai titolari Gonzalez e Maietta, anche se scalpitano sia De Maio che Helander. Sulle fasce, al contrario, nessuna incertezza su Mbaye e Masina. Al fianco dei confermatissimi Di Francesco e Verdi, Donadoni sta seriamente valutando l'ipotesi Petkovic, anche se non è da escludere la presenza Palacio o di Mattia Destro, pronto a riprendersi il posto da titolare e a segnare la sua prima rete stagionale. In mediana, infine, Poli e Pulgar sono pronti a reclamare la maglia da titolare, Donsah è invece in ballottaggio con Taider.

Dato per partente in estate, Donsah ha abbracciato senza riserve il progetto bolognese, che fino ad oggi sta regalando moltissime soddisfazioni. Intervistato in esclusiva da Il Resto del Carlino, il ghanese classe '96 ha parlato delle richieste estive, confermando però la sua voglia di disputare una grande stagione: "In estate ho avuto richieste. Ma alla fine sono rimasto volentieri, oggi sono felice di essere ancora calciatore del Bologna e voglio convincere tutti di poter essere importante per questa squadra" ha concluso l'ex centrocampista del Cagliair, fortemente voluto dal Torino durante la scorsa sessione estiva di calciomercato.