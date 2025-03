Ranocchia-Inter fino al 2019

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Ranocchia ha firmato un accordo con l'Inter per prolungare il suo contratto, che sarebbe scaduto il 30 giugno 2015, fino al 2019. La rosea riporta che l'accordo sarebbe stato depositato in Lega Calcio nella serata di ieri.

Un prolungamento che porrebbe fine alle tante voci di cessione, sempre smentite da società, diretto interessato ed entourage: se ne parlava da marzo di questo rinnovo, convinti che si sarebbe raggiunto un accordo senza problemi, e così è stato. Se la firma non fosse arrivata, il centrale difensivo si sarebbe ritrovato svincolato e avrebbe potuto scegliersi la squadra, rappresentando una ghiottissima occasione. Nulla di tutto ciò: Ranocchia rimarrà all'Inter a giocarsi una maglia da titolare con Miranda, Murillo e Vidic.

Arrivato dal Genoa nel gennaio del 2011, in quattro stagioni e mezzo con la maglia nerazzurra ha collezionato oltre cento presenze ed è stato insignito della fascia di capitano nella stagione appena conclusa, nella quale non ha giocato sui suoi reali livelli a causa di una fascite plantare che si è trascinato per tutta l'annata. L'anno prossimo Ranocchia punta a tornare al meglio per conquistarsi una maglia da titolare nell'Inter e in Nazionale.