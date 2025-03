Bacca, il Milan ha l'accordo col giocatore. Ora si tratta con il Siviglia

Carlos Bacca e il Milan, matrimonio che potrebbe celebrarsi presto. Nelle ultime ore sono aumentati i contatti con il giocatore colombiano e il suo agente. La novità è che l'accordo tra Milan e Bacca è stato trovato.

Lo conferma lo stesso agente del colombiano a Milannews.it: "Confermo che il Milan e il giocatore hanno trovato un accordo. Carlos ha scelto il meglio per il suo futuro, è normale che sia felice. L’accordo per quanti anni? Questo è meglio chiederlo al club rossonero."

Con la forza dell'accordo raggiunto con Bacca, autorizzato, lo ricordiamo, dallo stesso Siviglia a parlare con il Milan, non resta che trovare la soluzione migliore con il club andaluso. Rami non dovrebbe entrare nell'operazione secondo gli ultimi rumors, Galliani punta comunque ad abbassare di qualche milione il prezzo da dover pagare. La clausola rescissoria dice 30 milioni, diciamo che il Milan vorrebbe scendere a 25.

Parti in continuo contatto, il Milan non vuole fermarsi. Per regalare a Mihajlovic il primo nuovo attaccante della stagione prima dell'inizio del ritiro a Milanello il prossimo 3 Luglio.