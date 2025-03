Sacchi: "Ibra meglio di Messi, amo troppo il Milan per dire quel che penso"

Arrigo Sacchi ha rilasciato diverse dichiarazioni a Radio 2. Ecco le parole dell'ex allenatore del Milan e CT della Nazionale:

"Son troppo amico con Berlusconi e con Galliani per dire quello che penso sul mercato del Milan. Ibrahimovic? E' un grandissimo, se il calcio fosse uno sport individuale io credo sarebbe anche superiore a Messi e questo è un suo grande pregio, ma anche un limite se non riesce poi a usufruire della sinergia e dell'aiuto dell'altri. Parliamo sempre del calcio come se fosse uno sport individuale, purtroppo per noi non lo è e quindi bisognerebbe riuscire a capire che quello che conta è il motore. E il motore è il gioco che non è frutto tanto dell'abilità del singolo ma è frutto dell'idea e del lavoro".

Infine conclude il suo intervento radiofonico paragonando questo discorso ai giocatori che caratterizzarono il periodo nel quale fu allenatore della squadra rossonera: "Del resto io ho avuto nelle mie squadre Van Basten e Weah: George sicuramente aveva più potenzialità tecniche ma Van Basten era perfettamente collegato alla squadra e quindi questo moltiplicava le sue capacità e dava un senso al nostro gioco".