Il Milan in pressing su Bacca: offerti al Siviglia 22 milioni più Rami

Dopo tanti colpi mancati, finalmente il Milan è riuscito a mettere le mani su un obiettivo dichiarato come Andrea Bertolacci ed ora in via Aldo Rossi si pensa all’attacco. L’obiettivo principale è Carlos Bacca: l'attaccante colombiano ha segnato ben ventotto reti in questa stagione, risultando tra i migliori centravanti d' Europa dal punto di vista realizzativo. Il calciatore è il primo obiettivo di Sinisa Mihajlovic, ma bisogna registrare anche l’interesse della Roma che è sul calciatore da diverso tempo.

Il Siviglia per Carlos Bacca vuole i 30 milioni di euro della clausola rescissoria. Una cifra che il Milan proverà ad abbassare inserendo nella trattativa una contropartita tecnica: si tratta di Adil Rami, difensore francese che piace molto al Siviglia come ha confermato in conferenza stampa il ds del club spagnolo Monchi: "Sì, è vero, stiamo provando a prenderlo ma non è facile. Lo vogliono altre squadre e non siamo disposti ad aspettare in eterno, ma abbiamo l'ambizione di prenderlo". Poi su Bacca: "Chi lo vuole paghi la clausola". Intanto la squadra spagnola ha dato il permesso ai rossoneri di trattare con il giocatore.

Dicevamo duello tra Roma e Milan per Bacca: Secondo il quotidiano Mundo Deportivo il club giallorosso avrebbe già presentato un'offerta di 25 milioni di euro al Siviglia. C'è da segnalare un rivale in meno per Milan e Roma nella corsa a Bacca: il Liverpool non presentando nessuna offerta al giocatore si è tirata indietro da questa corsa. I giallorossi hanno avviato da tempo i contatti e attualmente sono in vantaggio: hanno pronti da reinvestire sul mercato i 20 milioni guadagnati dalla cessione di Bertolacci e dovrebbero ricavare altro denaro fresco dalle cessione di Gervinho e Destro. Però negli ultimi giorni i rossoneri hanno accelerato nettamente Bacca che ha già fatto sapere che considererebbe il trasferimento a Milano un grande passo in avanti della sua carriera, anche se per un anno dovrà abbandonare il palcoscenico europeo.

Il mercato anche per il Milan sta prendendo quota.