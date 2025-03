Non si ferma il Ciclone Inter: Imbula, Montoya, Salah... ecco gli ultimi aggiornamenti

Ormai è chiaro: l'Inter è una furia e non ha nessuna intenzione di fermarsi.

La squadra di Mancini, assoluta protagonista di questo calciomercato, che ancora deve ufficialmente iniziare, lavora senza sosta decisa a creare una squadra davvero competitiva.

Così non passa giorno senza sentir parlare dell'Inter e dei suoi molti movimenti, doveroso perciò ricapitolare le tante trattative attive.

Nessuna zona del campo è immune, difesa, centrocampo e attacco, tutti sono coinvolti.

Infatti con la probabile partenza di Davide Santon, pronto ad accettare l'offerta del Watford, assiema al compagno Kuzmanovic, l'Inter lavora per migliorare ancora la difesa: un possibile sostituto del giovane italiano è già stato trovato, si tratta di Ervin Zukanovic arrivato tra i neroazzurri al margine di uno scambio che ha visto il Chievo ricevere l'intero cartellino di Ezequiel Schelotto, oltre a un milione di euro .

Non basta però Zukanovic per la famelica Inter che lavora infatti senza sosta anche su Martin Montoya, terzino del Barcellona. La squadra di Thohir ha la meglio su PSG e Manchester City: i neroazzurri avrebbero infatti trovato un'intesa per un prestito oneroso con riscatto non obbligatorio a 8 milioni di euro ed Ausilio è pronto ad incontrare i rappresentati del giocaotre, come spiegato dal giornalista Alfredo Pedullà che non nasconde la fiducia per l'esito positivo della trattativa.

A centrocampo invece tiene banco Giannelli Imbula: Sport Mediaset spiega che l'incontro tra l'Inter e il Marsiglia sta procedendo bene e le squadre hanno ormai trovato un accordo: 1 milione di prestito oneroso e riscatto a 18 milioni; non è invece più necessario trovare accordi con Imbula ormai deciso a venire a Milano con un contratto da 2 milioni più bonus .

Ultimo, ma non meno importante, obiettivo in entrata è Mohamed Salah: l'egiziano si sta incontrando con la Fiorentina, sembra disposto ad accettare la proposta dei viola ma vuole che gli venga garantino un aumento: Salah punta ad uno stipendio di tre milioni, come spiegato da Sky Sport, soprattutto visto quanto potrebbe ricevere se dovesse lasciare Firenze. L'Inter comunque non molla e a Salah offre un contratto a 2,7 milioni, la palla resta nelle mani del giocaotre e dei viola ma questo ciclione che si è abbattutto sul mercato italiano, è ben lontano dal placarsi.

Con il FPF e i fari della Uefa puntati addosso però l'Inter sa di non poter scherzare e per questo, oltre alle cessioni di Santon e Kuzmanovi sa di dover sacrificare qualcuno, la novità riguarda però il nome del sacrificabile: non più Kovacic, a cui davvero Mancini sembra tenere, ma Shaqiri, entrato nella giornata di oggi nelle mire del Liverpool, come annunciato da Sport Mediaset.

Da tempo i tifosi interisti non assistevano ad un mercato non solo spumeggiante ma anche di alto livello: dopo stagioni deludenti i tifosi tornarno ad emozionarsi e a sognare grazie ad un mercato che si prospetta il migliore dalla stagione del Triplete e che ha già regalato acquisti di peso e di bandiera. Molte di queste trattative potrebbero vedere una conclusione a breve e nell'aria ci sono ottimismo e entusiasmo, due elementi assolutamente da non sottovalutare.