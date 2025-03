Kondogbia, Galliani domani a Montecarlo per provare a chiudere

Claudio Raimondi, componente della squadra mercato di Sportmediaset, ha parlato del mercato del Milan all'interno di Premium Sport.

Secondo il giornalista, domani sarà una giornata importante perchè Adriano Galliani non sarà al matrimonio di Abate, come emerso nei giorni scorsi, ma volerà a Montecarlo. Obiettivo cercare di chiudere l'accordo per Geoffrey Kondogbia, centrocampista del 1993. Una missione per battere la concorrenza dell'Arsenal e assicurarsi così il giovane talento francese. In più il Milan non dispera riguardo la situazione di Zlatan Ibrahmovic. E' vero che l'incontro di ieri con il PSG non è andato come i rossoneri speravano, ma il mercato è lungo e il tormentone legato allo svedese potrebbe riaprirsi anche nei prossimi giorni o nelle prossime settimane.

Infine, sempre in attacco, il Milan tiene d'occhio la situazione di Luiz Adriano dello Shakhtar Donetsk. In scadenza di contratto a Dicembre, profilo che piace molto a Galliani e che potrebbe anche arrivare quest'estate per completare il reparto d'attacco di Sinisa Mihajlovic. Lavori in corso a Milanello, il Milan si prepara per un ritorno, si spera, in grande stile.