Montoya - Inter, si decide dopo il 18 Luglio

Fermo il discorso Montoya all'Inter per via delle elezioni presidenziali che interesseranno il Barcellona il prossimo 18 Luglio, per prenderlo adesso ci sarebbe bisogno di ovviare alla clausola di rescissione di 20 milioni, che l'Inter al momento non ha intenzione di pagare, ma piuttosto vorrebbe il terzino in prestito, secco o con diritto di riscatto, per poter valutare la sua forma e avere le idee più chiare poi nel corso della prossima stagione, siccome lo spagnolo ha giocato poco e niente nell'ultimo anno vista la concorrenza di Dani Alves e alcuni problemi fisici. Adesso con l'arrivo di Aleix Vidal dal Sevilla, vede le sue porte completamente chiuse ed è sua volontà poter partire per andare altrove e trovare una maggiore continuità di gioco.

INTER DESTINAZIONE GRADITA- Ieri Juan de Dios Carrasco, agente di Montoya, ha rilasciato questa dichiarazione ai microfoni di FcInterNews.it "La prossima settimana avremo una riunione con il Barcellona, sentiremo cosa hanno da dirci. Ovviamente Martin vorrebbe giocare con continuità. Se è più probabile che resti al Barça o vada a giocare altrove? Prima di sbilanciarmi voglio parlare con il club. Lui, ripeto, vuole giocare titolare. La settimana prossima ne sapremo molto di più. In Italia viene accostato all'Inter?

L'Inter sicuramente sarebbe una destinazione gradita, a maggior ragione se lì dovesse giocare titolare. Parliamo di un grande club, aspettiamo il colloquio con il Barça e ne sapremo di più".



ALLARME LIVERPOOL- L'Inter non deve però perdere tempo e deve guardarsi le spalle dal Liverpool, siccome secondo indiscrezioni i Reds avrebbero già consegnato al Barcellona un'offerta ufficiale molto vicina alla somma richiesta dalla clausola rescissoria.