Pioli e la Lazio ancora insieme

"La S.S.Lazio comunica di aver prolungato il rapporto contrattuale con l'allenatore Stefano Pioli fino al 30 giugno 2017. La S.S.Lazio avrà l'opzione di prolungare ulteriormente il contratto del tecnico Pioli fino al 30 giugno 2018", con queste parole la Lazio conferma di voler proseguire il rapporto con l'attuale tecnico, Stefano Pioli.

Un riconoscimento del lavoro svolto nel primo anno alla guida del club, un sostanzioso incremento anche a livello economico, Pioli sposa il progetto biancoceleste per il prossimo biennio, con opzione per la terza stagione.

Un'annata, quella appena conclusa, di alto profilo, condita dalla finale di Coppa, persa contro la Juventus, e dalla terza posizione in campionato, con conseguente qualificazione ai preliminari di Champions. L'approdo in Europa è il lasciapassare per il nuovo contratto che trova entrambe le parti sulla stessa lunghezza d'onda.

A Pioli va il merito di aver trovato, dopo un inizio difficile, le chiavi dela squadra, senza alzare la voce, con garbo e intelligenza. Da sorpresa a realtà, a un passo dalla seconda posizione, una lunga volata capitale, un Lazio - Roma d'alta quota. Il derby giallorosso non cambia la sostanza, la Lazio riparte da Pioli, con una forte base su cui costruire il futuro