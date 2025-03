Nasce la Lazio Champions: Geis, accordo con il Mainz

Prende sempre più corpo la nuova Lazio di Stefano Pioli in vista dell'importantissima stagione alla quale sarà chiamata la squadra biancoceleste che dovrà puntare in primis alla qualificazione ai gironi di Champions League per dare continuità ai risultati di questa stagione. Una Lazio che punterà, però, non solo al presente, ma anche al futuro.

Questi sono infatti i messaggi che danno i primi colpi della società biancoceleste, che sta puntando forte su dei giovani sì affermati ma soprattutto futuribili che vogliono affermarsi anche in Europa. Ecco spiegati i colpi Hoedt (difensore olandese classe 1994), Morrison (centrocampista inglese classe 1993) e Patric (difensore del Barcellona classe 1993), già messi sotto contratto, ma anche quello di Johannes Geis, forte centrocampista della Germania che parteciperà agli Europei Under 21.

Il centrocampista era già nel mirino della Lazio da tempo e dopo un lungo corteggiamento sembra arrivato il momento dei fatti: oltre a visitare Formello, sembra che il giovane sia convinto a dire sì al progetto Lazio, convinto anche dai contatti diretti con Miroslav Klose (un'assicurazione anche per la famiglia). Accordo col giocatore, dunque, ma anche con il Mainz, che dopo aver chiesto 9.5 milioni, sembra essersi accontentato di 8.1 milioni di euro, ai quali andranno ad aggiungersi vari bonus. La fumata bianca è in arrivo e dopo quest'ultima anche Geis potrà firmare il suo contratto di cinque anni a circa 1.2 milioni a stagione.

Nel frattempo, dal Brasile arrivano le parole di Felipe Anderson, impegnato con la Nazionale verdeoro in vista della Coppa America: "Il prossimo anno? Quello che so è che giocherò nella Lazio, ho rinnovato da poco il mio contratto per altri cinque anni. Penso solo a quella maglia e nient'altro. Non so di alcuna proposta, il mio futuro è alla Lazio".

La Lazio del futuro prende forma.