Bologna, febbre da A: il primo colpo è Defrel

Nemmeno il tempo di festeggiare a Piazza Grande, che Pantaleo Corvino ha quasi messo a segno il primo, grande, colpo del Bologna targato 2015/16: Gregoire Defrel è prossimo a trasferirsi da Cesena nella vicina Bologna. Un colpo da novanta, di quelli grossi, beffando in ordine Atalanta e Torino, beffate grazie al colpo di coda dell'ex dirigente sportivo della Fiorentina e del Lecce che ha sfruttato al meglio i buoni rapporti col ds Foschi dei bianconeri.

Accordo di massima trovato per l'attaccante francese classe 91, che quest'anno ha sbalordito per le caratteristiche fisiche e tecniche messe in mostra sul manto erboso del Manuzzi e non solo. 34 partite, 9 gol per il nativo di Meudon, che dopo due anni a Cesena si sposta di qualche chilometro.

Il cartellino di Defrel è in comproprietà tra bianconeri, appena retrocessi e che non dovrebbero opporre resistenza alla cessione e Parma, che sembra destinato al fallimento. Defrel è il pezzo pregiato della società cesenate e Foschi cercherà di massimizzare il possibile dalla cessione del forte attaccante francese, ma il Bologna di Tacopina e Caputo sembra sempre più forte sulle sue tracce.

Non solo, la squadra felsinea starebbe sondando il terreno con la Fiorentina per portare in Emilia l'ex Palermo Josip Ilicic, un altro tassello per formare una grande squadra e festeggiare al meglio il ritorno nella massima serie. Bologna si prepara alla Serie A.