Stadio Milan, testa a testa tra il progetto rossonero e quello della Vitali

Passo avanti per lo stadio al Portello, ma non c'è ancora il verdetto definitivo: Infatti Fondazione Fiera questa sera ha deciso che ci sarà un testa a testa tra il progetto del Milan e quello della Vitali (con STAM Europe, che prevede una linea verde, un albergo, punti di ristorazione, attività ludiche e per il tempo libero, oltre a uno spazio dedicato all'inserimento di start-up nel campo dell'innovazione ) per la riqualificazione del Portello: dopo 3 ore abbondanti di riunione, è stato fatto fuori dalla corsa il progetto presentato dalla Prelios (per un arco tecnologico interattivo). La decisione finale ci sara' il 25 giugno, difatti con l''ultimo passaggio burocratico sarà la delibera definitiva del Consiglio generale della Fondazione. Per il Milan, il progetto stadio è fortemente voluto da Barbara Berlusconi. Fondazione Fiera ha deciso: lo scontro decisivo sarà con Vitali con il progetto Milano alta.

Questo il comunicato stampa diffuso da Fondazione da Fondazione Fiera: "Nella seduta odierna il Comitato Esecutivo di Fondazione Fiera Milano, riunitosi sotto la Presidenza di Benito Benedini, ha proseguito l’analisi relativa all’esame delle proposte pervenute per la riqualificazione del padiglione 1-2 del Portello, esaminando i tre progetti (A.C. Milan con Arup Italia s.r.l, Prelios SpA, Vitali SpA con STAM Europe S.A.) ed individuando il percorso più rispondente agli obiettivi, coerenti con le finalità statutarie di Fondazione Fiera Milano. Nel rispetto delle tempistiche (sei settimane dalla fine dello scorso mese di aprile) e con totale trasparenza, gli uffici di Fondazione Fiera hanno provveduto a rendere comparabili i contenuti e i chiarimenti delle proposte pervenute dalle tre Società da sottoporre alle valutazioni del Comitato Esecutivo, unitamente alle offerte economiche rese note nella riunione odierna. Il Comitato Esecutivo di Fondazione all’unanimità ha deciso di approfondire ulteriormente le proposte di A.C. Milan S.p.A. con Arup S.r.l. e di Vitali S.p.A. con STAM Europe S.A. mentre ha ritenuto non rispondente alle richieste di Fondazione Fiera Milano la proposta non sufficientemente impegnativa di Prelios S.p.A. Il Presidente Benedini ha ricevuto mandato dal Comitato Esecutivo di approfondire nelle prossime settimane le proposte selezionate e di riferire le conclusioni raggiunte in un prossimo Comitato Esecutivo."