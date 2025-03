Milan, svolta storica: Berlusconi ha ceduto il 48% a Mr Bee

Svolta storica in casa rossonera con la cessione di una quota della società al magnate thailandese Bee Taechaubol. Una nuova pagina ha inizio nella storia del Milan.

Il summit ad Arcore tra Silvio Berlusconi e Mr Bee si è concluso pochi minuti fa con la fumata bianca. Come vi avevamo anticipato era probabile che si giungesse ad un accordo, l'unico dubbio ruotava attorno alla famosa quota di maggioranza. Infatti, entrambe le parti erano ferme sulla volontà, da una parte di ottenere la maggioranza, e dall'altra di conservarla.

Secondo le ultime indiscrezioni, è stato confermata la stima fatta per la società rossonera pari alla cifra di 1 miliardo di euro. L'accordo che è stato trovato prevede la cessione del 48% della società rossonera per circa 480 milioni di euro a Mr Bee che, però, arriverà a possederne la maggioranza entro un tempo limite di due anni. Dunque la famiglia Berlusconi conserverà la quota di maggioranza del 52% per almeno le prossime 2 stagioni.

Si attendono ora aggiornamenti per comprende i dettagli dell'operazione e, soprattutto, l'effetto immediato sul futuro del club a partire dal tecnico fino alla campagna acquisti.