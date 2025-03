Milan, Zapata: "Ho avuto problemi con Inzaghi, la stagione è stata difficile"

Cristian Zapata non ha vissuto la miglior stagione della sua carriera quest'anno al Milan. Problemi fisici e incomprensioni con Inzaghi hanno complicato le cose per il difensore colombiano.

Proprio dal ritiro della sua Nazionale, prima della Copa America, Zapata ha parlato ad AS: "E’ stata molto difficile questa stagione con il Milan. Per fortuna è finita, ora devo pensare alla Nazionale. È stata un’annata difficile perché i giocatori avevano problemi con Inzaghi e questo si rifletteva sulla squadra. Mi sento benissimo, ho fatto un buon lavoro sul mio corpo anche se non giocavo. Sono in forma per lavorare con la Colombia. Perché ho giocato poco? Non lo so. Dopo l’infortunio l’allenatore ha cambiato idea, ho avuto più problemi con il tecnico che ogni altra cosa. Futuro? Ho un altro anno di contratto con il Milan, vediamo cosa succederà. Ora sono concentrato sulla Colombia e sulla Coppa America. Non si sa ancora niente sul prossimo allenatore del Milan. Tutti sanno però che Carlo Ancelotti è un grande allenatore."