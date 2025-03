Inter: Benatia in, Kovacic out?

In attesa di nuovi sviluppi relativi al caso Tourè - ma la sensazione è che la possibilità di vedere l'ivoriano a Milano sia ormai ridotta ad un lumicino - il mercato in entrata dei nerazzurri non si ferma.

Dopo l'arrivo di Murillo, Mancini gradirebbe un altro difensore centrale per dare sicurezza ad un reparto troppo spesso in difficoltà in questa stagione. La Gazzetta dello Sport, a questo proposito, riporta un interesse dei nerazzurri per Benatia, ex giallorosso attualmente in forza al Bayern Monaco. Arrivato in Germania la scorsa estate per 26 milioni di euro, il gigante franco-marocchino non ha mai convinto del tutto il tecnico Guardiola, anche a causa dei numerosi infortuni. Il Bayern, che con il club di Corso Vittorio Emanuele è in buoni rapporti anche grazie ai 16 milioni che dovrà ricevere per l'affare Shaqiri, sembra non aver chiuso le porte, ed anzi ha formulato la sua richiesta: 22 milioni. Per di più, si dice che lo stesso Benatia abbia già chiamato alcuni giocatori nerazzurri per chiedere informazioni e garanzie relative al progetto di Erick Thohir.

Soldi per Benatia che, in parte, potrebbero arrivare dalla tanto discussa cessione di Mateo Kovacic. Le qualità del talento croato, così come le sue potenzialità, sono evidenti, tuttavia il ragazzo non ha ancora trovato quella continuità di rendimento che tutti si aspettano e la sensazione è che, se dovesse arrivare un'offerta interessante, Kovacic potrebbe salutare Milano. Barcellona e Liverpool i più interessati con gli inglesi che sembrano aver alzato l'offerta iniziale da 10 a 18 milioni. Non siamo ancora ai 25 chiesti dall'Inter, ma la trattativa sembra destinata ad entrare nel vivo.