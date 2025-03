Inter, presentata la nuova maglia

Una presentazione in grande stile, una serata, a San Siro, dedicata alla scoperta delle maglie da utilizzare nella stagione 2015/2016. Salta all'occhio una scelta in controtendenza rispetto al recente passato. L'Inter torna a vestire "da Inter", strisce alternate nere e azzurre, in ricordo della Coppa Uefa vinta 25 anni fa.

La linea è semplice, lo sponsor Pirelli campeggia nella parte anteriore, sopra, ai lati, il baffo della Nike e il simbolo nerazzurro, con una stella dorata a completare l'opera. Poca concessione allo "spettacolo", per l'anno del rilancio l'Inter sposa il passato, ricorda i successi come auspicio per il futuro. Da Mattheus a Icardi, da Trapattoni a Mancini.

Ecco alcune immagini della nuova versione:

Piccoli dettagli arricchiscono la nuova divisa. Si può notare nella parte bassa dei numeri il simbolino di casa Inter, mentre le strisce, nella parte posteriore, sono poste in antitesi rispetto alla parte anteriore, il blu del davanti è completato dal nero del dietro.