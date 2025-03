Derby, i convocati della Lazio. Biglia potrebbe partire dall'inizio, unico assente Radu

Si avvicina uno dei derby della capitale più importante degli ultimi anni. In campo Lazio e Roma si giocheranno il secondo posto, con i giallorossi già sicuri della qualificazione alla prossima Champions League. Ai biancocelesti, vista la sconfitta del Napoli, basterebbe invece 1 solo punto per avere almeno la certezza del terzo posto.

Può sorridere Stefano Pioli, che avrà a disposizione Lucas Biglia. Il mediano argentino è un vero e proprio pilastro della Lazio in questa stagione, e c'è da scommeterci che l'allenatore biancoceleste farà di tutto per schierarlo dal primo minuto. Invece non ce l'ha fatta Radu ad essere tra i convocati: più grave del previsto l'infortunio del difensore rumeno. Tutti arruolabili i restanti giocatori, con Cataldi che scalpita per vendicare l'amara sconfitta nella finale di Coppa Italia.

Pioli dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, accantonando il 3-4-3 visto Mercoledì sera contro la Juventus. In difesa ci saranno De Vrij e Gentiletti al cetro della difesa, con Lulic impiegato nello spot di terzino sinistro. Scontato l'attacco, con un unico dubbio per Pioli: Cataldi o Mauri? Il capitano parte in vantaggio, ma qualora dovesse scendere in campo il giovanissimo centrocampista, si passerebbe al 4-3-3.

Probabile Formazione - (4-2-3-1): Marchetti; Basta, de Vrij, Gentiletti, Lulic; Biglia, Parolo; Candreva, Mauri, Felipe Anderson; Klose.

Questa invece la lista completa dei convocati:

Portieri: Marchetti, Berisha, Strakosha;

Difensori: Basta, Braafheid, Cavanda, Ciani, Mauricio, de Vrij, Gentiletti, Pereirinha;

Centrocampisti: Felipe Anderson, Biglia, Candreva, Cataldi, Ledesma, Lulic, Mauri, Parolo, Onazi;

Attaccanti: Keita, Djordjevic, Klose.