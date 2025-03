Lazio, Pioli: "Il derby vale una stagione, vogliamo vincere"

La 37a giornata di serie A vive sull'attesa del derby Lazio-Roma importante per il secondo posto. Pioli è già pronto per l'importante sfida: "Quando si fanno i calcoli, si corrono più rischi. Puntiamo a vincere il derby e siamo pronti a tutto per superare i nostri avversari. Per fortuna giocheremo domani, un giorno in più ci servirà. Aver perso in quel modo contro una squadra come la Juve ci ha dato maggiore consapevolezza. La settimana scorsa abbiamo fatto bene con la Samp, ora c'è la partita che vogliamo giocare nel miglior modo possibile".

Il ko del Napoli a Torino contro la Juventus, non cambia i piani dei biancocelesti che puntano a vincere: "Fino a poche settimane fa davano un po' tutti ancora favorito il Napoli. Non siamo mai stati presuntuosi, non lo saremo nemmeno domani contro un avversario di qualità e motivato. Il derby è sempre un derby, siamo convinti ma siamo consapevoli che sarà difficile. Abbiamo provato delle situazioni per colpire i punti deboli degli avversari. Ci siamo preparati per quello. Ho già deciso la formazione, la dirò domani mattinaBiglia ieri ha fatto "l'allenamento con noi, stava abbastanza bene. Se oggi confermerà le sensazioni di ieri, allora potrebbe giocare dall'inizio. Ma deciderò stasera. Dovremo essere squadra dall'inizio alla fine. Anche il derby di andata ci ha insegnato qualcosa, ci servirà per migliorare. Djordjevic sta meglio. Gentiletti è uscito bene dalla partita, credo sia in buone condizioni. Metterò in campo la migliore formazione".