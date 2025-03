Vince Lotito: il derby si gioca Lunedì 25 alle ore 18.00

La notizia era nell'aria da stamane, ma adesso è arrivata l'ufficialità. Il derby della capitale, previsto inizialmente per domenica alle 15, si giocherà lunedì pomeriggio alle 18.

E' stato l'ok arrivato dal prefetto Franco Gabrielli a rendere il tutto ufficiale. Il prefetto della capitale ha trovato anche il supporto del Sindaco Marino: "Non sono assolutamente preoccupato. C'è un lavoro quotidiano su tutte le aree strategiche che coinvolgono la mobilità, la viabilità e le strategie per la sicurezza della città con il prefetto Gabrielli, stiamo lavorando molto bene".

Nonostante la ferma opposizione di Sabatini ("Si gioca domenica, ci mancherebbe altro che non fosse così. Sarebbe sbagliato, perchè la Lazio gioca mercoledì e la Roma di partite ne ha giocate tante di mercoledì e non ha mai chiesto di spostare le partite della domenica") e della Roma, la stracittadina si disputerà in un giorno e in un orario insolito, facendo di fatto perdere fascino e pubblico ad una partita tanto attesa quanto spettacolaree

La Lazio ha avuto la meglio anche sul regolamento della Lega Calcio (art. 31 comma 4), che impone di inoltrare simili richieste dieci giorni prima della data dell'incontro (previsto inizialmente, come detto in precedenza, per il 24).

Da segnalare anche il fatto che Roma e Lazio giocheranno conoscendo il risultato del Napoli, diretto avversario per la zona Champions League. Sarà biscotto?