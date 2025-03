Lazio, i convocati di Pioli in vista della sfida alla Sampdoria

Momento cruciale in casa Lazio. La squadra di Pioli si gioca, nell'arco di dieci giorni, una fetta importantissima della sua fantastica stagione. Per non buttare tutto il lavoro all'aria e conquistare sia la qualificazione in Champions League che giocarsi la finale di Coppa Italia in casa contro la Juve, la squadra romana si prepara al meglio in vista della sfida di domani sera contro la Sampdoria, la prima di quattro gare difficilissime.

Dopo la Sampdoria arriverà la finale contro la Juve mercoledì (gara anticipata a causa dell'impegno dei bianconeri in Champions League), per poi giocare il derby contro la Roma (data da definire) e chiudere la stagione a Napoli contro gli azzurri di Benitez. E' il momento della verità, e Pioli vuole massima collaborazione da parte dei suoi uomini, anche se domani, in occasione della sfida ai doriani dovrà rinunciare a numerose pedine.

La sconfitta contro l'Inter di domenica sera ha contrubuito, con espulsioni ed infortuni, a vedere l'organico a disposizione dell'ex allenatore del Bologna notevolmente decimato. Biglia infortunato, De Vrij e Cataldi in forse e Marchetti e Mauricio squalificati.

Al termine dell'allenamento odierno il tecnico biancoceleste Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati in vista del match di domani, sabato 16 maggio, contro la Sampdoria (ore 20:45) allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.

Portieri: Berisha, Strakosha, Guerrieri;

Difensori: Basta, Braafheid, Cavanda, Ciani, De Vrij, Gentiletti, Novaretti, Radu;

Centrocampisti: Felipe Anderson, Candreva, Cataldi, Ledesma, Lulic, Mauri, Parolo, Onazi;

Attaccanti: Keita, Djordjevic, Klose, Perea.