Lazio, stagione finita per Biglia. Pioli in emergenza

Un'altra tegola che complica ulteriormente il finale di stagione della Lazio: uno degli uomini più importanti della squadra, che ha in mano le chiavi del gioco, ha terminato in anticipo la sua stagione. Parliamo di Lucas Biglia, mediano argentino e colonna dei biancocelesti. Lesione tra primo e secondo grado al collaterale esterno del ginocchio destro: questa la diagnosi.

Un'altro grave infortunio per Pioli, che ha vissuto già un'emergenza il mese scorso: aprile e maggio molto complicati per il tecnico. La Lazio affronterà nelle ultime quattro gare stagionali Samp e Napoli in trasferta intervallate dal derby contro la Roma per quanto riguarda il campionato, e la finale di Coppa Italia contro la Juventus, anticipata al 20 maggio dopo l'impresa della squadra di Allegri.

Il sostituto designato di Biglia dovrebbe essere Cataldi, che a questo punto affiancherà Parolo nel 4-2-3-1 ideale di Pioli. I quattro davanti sono in forma e rappresentano una certezza, mentre la difesa si sta sistemando, grazie anche (e soprattutto) al rientro di Stefan De Vrij: l'olandese potrebbe essere infatti recuperato per la prossima sfida in terra ligure, dove mancherà Mauricio, squalificato insieme a Marchetti. Anche Gentiletti sta migliorando, ma difficilmente sarà al top per le ultime sfide di campionato, mentre potrebbero tornare a disposizione a breve Lulic, Cana, Ederson e Pereirinha. In dubbio anche Novaretti.