Destro, Roma e Milan trattano. E spunta anche il nome di Ljajic

Mattia Destro - classe 1991 - è l'indiziato numero uno per sostituire Mario Balotelli. L'attaccante è in uscita dalla Roma e i giallorossi lo valutano 25 milioni. Il diesse dei capitolini Walter Sabatini ha aperto ad una sua cessione e la trattativa con i rossoneri è ufficialmente avviata. Su Destro c'è anche il Wolfsburg, che ha già presentato un'offerta, ma il giocatore non pare essere convinto dall'ipotesi teutonica. Anche il Tottenham è interessato al centravanti, tuttavia senza aver mai fatto una proposta concreta.

L'ad rossonero Galliani è consapevole di non poter soddisfare la richiesta dei giallorossi, nemmeno con l'intero incasso della cessione di Balotelli. La strategia del Milan è quella di prendere l'attaccante ascolano in prestito con riscatto fissato a 12 milioni. Le parti sono ancora distanti, ma di qui alla fine del mercato può succedere di tutto.

Sempre durante l'incontro di oggi a Forte dei Marmi i due dirigenti hanno parlato anche di Adem Ljaijc. Il serbo - nonostante le buone prestazioni durante il precampionato - è in esubero dalla Roma e già la scorsa estate era un obiettivo del Milan. Che ci sia un ritorno di fiamma?