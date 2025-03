Milan, primi no per il dopo Balotelli

Silvio Berlusconi sbarca a Milanello, Mario Balotelli giunge a Liverpool. Due scenari che raccontano di un momento, decisivo, del Milan attuale. Il giocatore di maggior richiamo, mediatico, ma non solo, lascia definitivamente Milanello, come annunciato nei giorni scorsi, per dirigersi alla corte di Rodgers e sostenere le visite mediche di rito. Il Presidente, nel frattempo, a Milanello torna, dopo tanto tempo, per un vertice di mercato chiamato a risolvere la questione del dopo Mario.

La margherita dei papabili sostituti è ricca, a complicare il cammino del diavolo la necessità di chiudere l'operazione in tempi stretti. Galliani si è mosso per allacciare i primi fili, spulciando la lista dei desideri di Pippo Inzaghi. Il preferito è Jackson Martinez, fresco di rinnovo con il Porto. Il Milan può arrivare a una cifra tra i 15-20 milioni, ma la clausola del calciatore è 10 milioni più in là e trattare con Pinto da Costa non è cosa semplice.

Nel pomeriggio di ieri una telefonata anche sull'asse Milano - Roma. L'Amministratore Delegato del Milan ha reso noto a Sabatini l'interesse del Milan per Destro. La Roma ha dichiarato incedibile l'attaccante, vista la necessità di non svuotare un reparto che davanti può contare solo su Borriello e Totti, oltre appunto a Destro. Il Milan punta a un prestito oneroso, intorno ai 5 milioni, con riscatto a 15. Obiettivamente operazione complessa.

La voce Torres fatica a trovare basi solide. Lo spagnolo, ormai da anni lontano parente del calcaitore ammirato a Madrid, gode di un faraonico ingaggio, di cui volentieri il Chelsea si disferebbe. Non a caso i blues hanno accennato a un possibile scambio con Destro, includendo oltre al cash anche il cartellino del centravanti nell'affare.

Il resto, ad oggi, rimane un mistero. Soldado, Negredo, Gignac, nomi interessanti sì, ma lontani dall'orbita Milan. Come quello di Samuel Eto'o, alla ricerca della vetrina giusta per concludere una carriera straordinaria. L'intenzione dei rossoneri è comunque chiara. Attenzione massima sulla punta centrale, solo in seguito l'esterno d'attacco. Non a caso nelle ultime ore si è raffreddata la pista Cerci, in attesa di conoscere le possibili contropartite da inserire nell'affare.