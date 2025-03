Telenovela-Candreva: il rinnovo slitta a fine mercato

CANDREVA - Dopo il riscatto dell'intero cartellino dall'Udinese, Antonio Candreva attende di veder rinnovato il suo contratto con la società capitolina, con l'adeguamento promesso dal patron Lotito. L'atteso incontro è stato rimandato più volte dalle due parti, prima si aspettava la fine del mondiale, adesso la data è rinviata alla fine della sessione estiva di calciomercato. Il presidente della Lazio tranquillizza il giocatore : "Puntiamo su di te. Definiremo tutto a mercato chiuso".

Candreva si sente un giocatore biancoceleste, ha più di una volta espresso il suo desiderio di rimanera a Roma e di diventare una bandiera della Lazio. Loitito lo valuta 35 milioni, Candreva percepisce uno stipendio da 1,1 milioni annui. Per ancorarlo alla società capitolina Lotito gliene offrirà 2,2 a stagione. Il contatto c'è stato e questa è la notizia che i tifosi aspettavano. Candreva sembra aver deciso, grazie anche ai consigli di Antonio Conte che la settimana scorsa è giunto a Formello per parlare con Parolo, Marchetti e lo stesso Romoletto: "Capisco che la possibilità di giocare in palcoscenici importanti sia attraente, ma a Roma puoi fare la differenza e diventare un punto fermo della Nazionale". Finalmente siamo in dirittura d'arrivo. Già domani Antonio Candreva potrà iniziare la sua stagione all'Olimpico da titolare contro il Bassano Virtus.

ONAZI - Nella giornata di domani potrebbe esserci un incontro tra l'agente di Onazi, Jonathan Barnett e Claudio Lotito. Il centrocampista nigeriano è tra i calciatori con l'ingaggio più basso all'interno della rosa di Pioli e sembra voler discutere con la società riguardo un adeguamento del contratto: la richiesta è di un ingaggio da 1 milione di euro a stagione, mentre la Lazio non vorrebbe spingersi oltre i 700 mila euro. Se ciò non avverrà probabilmente il mediano lascerà la Lazio per cercare fortuna altrove, molte per lui le richieste all'estero.

MINALA - Siamo alla stretta finale tra il giovane Minale e il Bari. Già nella giornata di domani il giocatore della primavera biancoceleste potrebbe passare in prestito al club pugliese. Battuta la concorrenza del Catania.

GONZALES - Southampton, Qpr e West Ham sulle orme di Alvaro Gonzales. I tre club inglesi seguono con interesse già da un po' di tempo il centrocampista della Celeste, alla ricerca di un'altra possibile sistemazione. La Lazio per il Tata chiede non meno di 6 milioni di euro.