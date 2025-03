Lazio, ancora mercato: sondaggio in Francia per Jaroslav Plasil. E domenica è già Coppa Italia

Jaroslav Plasil - Secondo l'edizione odierna de L'Equipe la Lazio sarebbe interessata al centrocampista del Bordeaux Jaroslav Plasil, rientrato in Francia dopo una prestito da 28 presenze al Catania la stagione scorsa.

Plasil (32 anni) ha un contratto che scadrà fra un anno e il connubio con la società transalpina sembra destinato ad interrompersi. Potrebbe dunque trattarsi di un'ultima trattativa lampo per il patron Lotito, che acquistando il giocatore in questa condizione, potrebbe accaparrarsi un'ottimo innesto in squadra a costi molto bassi. Ma sul mediano della nazionale della Repubblica ceca c'è anche la Fiorentina. Grande occasione.

Lazio - Bassano Virtus - Domenica 24 agosto (ore 20.30) la Lazio torna a casa. Allo Stadio Olimpico si giocherà Lazio-Bassano Virtus, gara valida per il terzo turno di Coppa Italia. I biancocelesti battezzeranno il campo romano, con la prima partita ufficiale della stagione che presenterà ai tifosi la nuova squadra di Pioli. Arbitrerà Marco di Bello di Brindisi. La stagione 2014/2015 sta per iniziare.