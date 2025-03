Goodbye Mario! Balotelli al Liverpool, mancano solo i dettagli

Balotelli al Liverpool! Una trattativa lampo, una giornata intensissima che ha visto, di punto in bianco, il concretizzarsi di una cessione importante: il Milan cederà Mario Balotelli al Liverpool per 20 milioni di euro. Manca l'ufficialità ma le parti hanno trovato l'accordo. Raiola è in Inghilterra per definire gli ultimi dettagli sul contratto e si aspetta solo l'ultimo si di Mario che ha già salutato tutti i compagni.

LA NOTTE DI RAIOLA - Nella mattinata di ieri il procuratore Mino Raiola era stato pizzicato a parlare fittamente con Mario Balotteli. La notizia aveva destato qualche sospetto ma nessuno si sarebbe potuto immaginare una svolta così drastica e repentina sul futuro dell'attaccante rossonero. Raiola è volato a Liverpool e nella notte ha tessuto la trama per una trattativa fulminea, con l'obiettivo di portare il suo assistito più illustre alla corte di Brendan Rodgers. Missione compiuta: i Reds trovano l'accordo di massima con l'agente e aspettano di produrre un'offerta ufficiale ai rossoneri.

LA RISPOSTA DEL MILAN - Il Liverpool nella prima mattinata offre ai rossoneri la seguente opzione: prestito oneroso a 4 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 15 mln. Galliani rifiuta, il Milan è disposto a trattare solo una cessione a titolo definitivo. La conferma dell'operazione arriva alle 9.30 attraverso un annuncio di MilanChannel. Prima di mezzogiorno le parti sembrano trovare un accordo: la cifra si aggira sulla base di 20 milioni di euro. Nel pomeriggio continuano i contatti tra le parti e sembra che nell'accordo siano stati inseriti alcuni bonus capaci di garantire alle casse rossonere 2/3 milioni addizionali e legati alle prestazioni del giocatore.

LA MATTINATA DI BALO - Gli indizi di una trattiva pronta a concludersi li ha dati lo stesso Balotelli questa mattina. Durante l'allenamento mattutino, Mario si lascia scappare un eloquente "Questo è il mio ultimo giorno qui". Alla fine della seduta i saluti ai compagni hanno lasciato pochi spazi alle interpretazioni: l'accordo è vicino. Intorno le 13.00 Balo lascia Milanello con la sua Ferrari. Inutile la ressa di tifosi al cancello che gli chiedono di rimanere. In serata arriva anche il tweet dell'amico, e ormai ex compagno, Niang che scrive "Buona fortuna fratello!".

LA FIRMA - Sistemati i dettagli per formula, cifra e bonus legati alla cessione, manca solo la firma del giocatore sul contratto. Mino Raiola è arrivato nel pomeriggio nella sede del Liverpool per limare le ultime distanze ma sembra ormai che Balotelli si legherà al club inglese con un quadriennale da 6 milioni di euro annui. Il giocatore volerà in Inghilterra nelle prossime ore.

IL SOSTITUTO - Incassato il denaro proveniente dalla cessione dell'attaccante, Galliani, sempre dal quartier generale di Forte dei Marmi, si muoverà per trovare un sostituto all'altezza. Dopo il centrocampista di qualità e l'esterno d'attacco, ecco che l'ad rossonero deve scandagliare il mercato per una vera punta, capace di garantire gol in doppia cifra. I nomi degl indiziati si sprecano: Jackson Martinez del Porto, Fernando Torres del Chelsea, Roberto Soldado del Tottenham e molti altri. I tifosi attendono speranzosi ma devono salutare un altro campione che lascia la maglia rossonera. Goodbye Balo!