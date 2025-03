Milan - Balotelli: prove di divorzio. Liverpool vicinissimo

9.30, Milan Channel. Arriva dalla televisione ufficiale rossonera la conferma dell'inizio delle trattative per la cessione di Mario Balotelli al Liverpool. Balotelli - Milan - Inzaghi : un feeling ed un amore mai del tutto sbocciato. Un pò per i capricci dell'istrionico attaccante italiano, un pò per la ricerca e la volontà, da parte di Inzaghi, di avere un centravanti vero, puro. Cosa che Balotelli, nel corso degli anni non ha mai dimostrato del tutto, confermandolo, anche in parte, al Mondiale brasiliano. Sembrerebbe esserci anche una base d'accordo tra le due società: 20 milioni la cifra pattuita.

Come riportato dalle maggiori testate nazionali, sarebbe in atto la negoziazione, per la cessione di Balotelli al Liverpool a titolo definitivo, con Raiola che sarebbe anche volato alla volta dell'Inghilterra per discutere del futuro ingaggio di Mario (6 milioni circa). E' pur vero che nell'agenda del procuratore italo - olandese ci sono anche trattative che riguardano altri assistiti con altre squadre londinesi. Ma il ronzio delle voci che arrivano d'oltremanica non vanno affatto bistrattate. Un interesse datato, concretizzatosi nelle ultime ore della notte, con Rodgers e i reds che hanno accelerato per portare ad Anfield il più presto possibile il calciatore, per formare con Sturridge e Sterling un tridente d'attacco eccezionale.

L'ad rossonero Adriano Galliani, come spesso accade, è intervenuto per gettare acqua sul fuoco dichiaranto apertamente che al momento non ci sono trattative nè offerte ricevute, dal Liverpool come da altri club. Dichiarazioni di facciata, consuete nel mercato, soprattutto a questo livello. Il Milan è ora pronto a reinvestire il tesoretto, magari su Jackson Martinez e Cerci. In via Aldo Rossi aspettano chiamate, dall'Inghilterra e da Raiola. Novità attese a breve.

"Questo sarà il mio ultimo giorno a Milanello", parole che sanno d'addio. Balotelli e un diavolo lontano.