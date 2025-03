Inter a colloquio con lo Zenit per Guarin

Ore calde sul fronte Guarin. Il colombiano è pronto a lasciare, in maniera definitiva, l'Inter per accasarsi in Russia, allo Zenit San Pietroburgo di André Villas Boas. Svanite con il passare dei mesi le piste Juventus e Manchester United, resta ora l'opportunità Zenit. Il club russo procede a gonfie e vele in Premier Liga, dove occupa la prima posizione a punteggio pieno ed è reduce dal successo per uno a zero sul campo dello Standard Liegi nel preliminare di Champions.

Chiara l'intenzione di rafforzare la rosa, con la massima competizione europea ormai a un passo. Guarin è un profilo che attira, per caratteristiche e costo. Un crack potenziale, un talento mai definitivamente sbocciato, una scommessa su cui investire. Thohir ha fissato da tempo il prezzo del cartellino, ma, vista l'esigenza di completare il reparto offensivo da offrire a Mazzarri e i tempi ormai ristretti del mercato, potrebbe accettare anche qualcosa meno di 15 milioni.

A Milano è in corso l'incontro tra le due società, con la presenza dell'agente del giocatore Marcelo Ferreyra. L'impressione è che a 10-12 milioni si possa chiudere.