Mazzarri: "Sono soddisfatto"

E' un Walter Mazzarri senza dubbio contento quello che si presenta in conferenza stampa dopo il rassicurante 3-0 ottenuto in Islanda dalla sua Inter. Il tecnico di San Vincenzo anzitutto si dice soddisfatto "di tutto, gioco e risultato", oltre che "dei progressi evidenti della squadra, soprattutto di quanto fatto nella prima ora di gioco. Abbiamo avuto pazienza nello sbloccare il risultato, non era facile perché loro stavano chiusi dietro".

L'allenatore prosegue quindi la sua analisi in chiave tattica, soffermandosi anche sull'organizzazione mostrata dagli avversari: "Tatticamente loro erano messi bene, avevamo pochi spazi, per cui bisognava mantenere la calma e manovrare. Lo abbiamo fatto, grazie ad un buon possesso palla e rischiando poco o nulla. Poi Icardi con quella bella giocata ha sbloccato la partita. Dopo il 2-0 abbiamo avuto una flessione e abbiamo concesso qualcosa, ma era più un calo fisico perchè loro sono più preparati rispetto a noi".

Per quanto riguarda i singoli, Walter Mazzarri ha elogiato in particolare l'esterno brasiliano Dodò: "Sono contento di tutti come singoli, mi fanno piacere i progressi di Hernanes così come quelli di Kovacic. Dodò deve continuare su questa strada perché ha fatto delle cose interessanti, crediamo in lui". C'è spazio anche per un appello rivolto al popolo nerazzurro, dal quale traspare tutto l'ottimismo del tecnico: "Questo 3-0 credo che possa spingere il pubblico a San Siro, perché ci potremo divertire e poi sarà il nostro debutto casalingo. Mi auguro che venga tanta gente: questa Inter sta crescendo e promette bene".