Lazio, arriva Gentiletti

Continua il ricco mercato della Lazio di Claudio Lotito. Il colpo che verrà definito nelle prossime ore giunge nel reparto arretrato. Alla corte di Stefano Pioli è pronto a sbarcare Santiago Gentiletti, protagonista della recente Coppa Libertadores con la maglia del San Lorenzo.

Il centrale ventinovenne firmerà un contratto triennale con opzione per il quarto, mentre la Lazio verserà al San Lorenzo la somma della clausola rescissoria, 2 milioni di euro.

Un acquisto che integra un reparto già impreziosito dall'aggiunta dell'olandese De Vrij e che nelle ultime ore di mercato potrebbe accogliere anche Stankovic.

Gentiletti lascia il San Lorenzo dopo due stagioni, per lui in passato anche un'esperienza in Francia con il Brest.