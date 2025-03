Inter, Kuzmanovic per Palacio nella lista europea

Un'Inter spuntata quella che si appresta ad affrontare nella giornata di mercoledì l'esordio europeo contro lo Stjarnan. Le prime uscite stagionali hanno evidenziato una preoccupante sterilità offensiva. Il solo Icardi, senza il dovuto supporto, non riesce a incidere. Almeno per le due sfide di play-off la situazione non muterà. Walter Mazzarri, in accordo con lo staff medico, ha infatti escluso Rodrigo Palacio dalla lista consegnata alla Uefa. Un cambio consentito a ogni club, prima delle nuove scelte per la fase a gironi.

L'argentino, al rientro dopo la rassegna iridata, non ha trovato la giusta condizione, bloccato da acciacchi fisici non gravi, ma presenti. Senza il Trenza, ancora Inter a una sola punta, con Hernanes vicino a Mauro Icardi. Altro assente Nagatomo, fermato da un affaticamento muscolare.

In sostituzione di Palacio, Mazzarri ha richiamato Kuzmanovic. Non quindi Medel, appena approdato ad Appiano e ancora a corto di allenamenti dopo l'infortunio patito in Brasile.