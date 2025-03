Clamoroso dall'Inghilterra: lo United molla Vidal e punta Guarin!

Da giorni, settimane, mesi si parla del possibile trasferimento di Arturo Vidal al Manchester United. Una voce sempre più diffusa, che ha trovato riscontri circa l’interesse nei confronti del centrocampista cileno, ma non della tanto acclamata mega-offerta del club inglese, superiore ai 50 milioni di euro.

La telenovela, però, se così possiamo definirla, sta per concludersi. E con il finale che i tifosi della Juventus speravano: Vidal resta in bianconero. Ma c’è di più: secondo quanto riferito dal Daily Star, infatti, i Red Devils avrebbero deciso di defilarsi nella corsa per il guerriero bianconero e virare su quello che sarebbe potuto essere il suo sostituto a Torino, ossia Fredy Guarin.

Il centrocampista dell’Inter è nella lista dei cedibili, ma solo con un’offerta congrua al suo reale valore. I nerazzurri chiedono almeno 15 milioni di euro, tesoretto che sarebbe poi reinvestito per un esterno d’attacco (Cerci o Biabiany).

A poco più di due settimane dalla chiusura della sessione estiva, si infiamma il calciomercato europeo…