Lazio, Candreva resta e rinnova. Ciani torna in Francia?

Piaceva al PSG ma non solo. Il futuro di Antonio Candreva, però, sarà ancora in Italia e biancoceleste. Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, la Lazio, dopo aver riscattato la seconda metà dell’esterno dall’Udinese, sarebbe pronta a blindare il calciatore con un contratto quinquennale da circa due milioni di euro.

Futuro decisamente diverso, invece, per Michaël Ciani. Il centrale francese, che non sembra rientrare nei piani di Stefano Pioli e in scadenza nel 2015, potrebbe finire in prestito al Lens.