Mazzarri: "Siamo andati molto meglio"

Mazzarri si presenta ai microfoni per commentare il pareggio ottenuto dall'Inter a Salonicco. A sorpresa, il tecnico si dimostra soddisfatto da quanto visto, in virtù anche dei carichi di lavoro sostenuti dai nerazzurri nel recente periodo "Siamo stati più attenti rispetto a Francoforte. In Germania siamo risultati un po' sbadati, ma oggi abbiamo prestato maggiore attenzione e siamo andati molto meglio. Tra i vari scopi di queste gare c'è anche quello di aumentare il minutaggio dei giocatori che hanno giocato di meno fino a questo momento. Penso, ad esempio, a M'Vila e Kovacic che in questo modo possono recuperare la forma più velocemente. Devo dire che di questo sono contento".

La scelta del Paok di presentarsi in maniera speculare all'Inter, con un'inedita difesa a tre, non ha colpito Mazzarri "Loro non avevano mai giocato a tre dietro, hanno provato a sorprenderci. Ci hanno studiato e hanno cercato di metterci in difficoltà. Ma noi siamo preparati, ci siamo risistemanti in campo e, comunque, la squadra sapeva quello che stava facendo. Loro forse erano più brillanti di noi, ma non abbiamo concesso nulla".

L'attenzione è ora rivolta al doppio esame europeo. Il play-off d'Europa League con lo Stjarnan si svolgerà tra il 20 e il 28 d'agosto. Aldilà della notevole differenza tecnica tra le due compagini, il tecnico non vuole correre rischi e invita a mantenere alta la tensione per evitare brutte sorprese "Dobbiamo fare bene in questa settimana. Dobbiamo stare attenti e rimanere concentrati perché giocare in trasferta non è mai facile e a tal proposito senso è stato molto utile fare queste amichevoli. Non sottovalutiamo la prossima partita contro gli islandesi, sarà molto importante fare bene per giocare con tranquillità il ritorno".