Non c'è ancora l'annuncio sul sito ufficiale dell'Inter, né il suo nome compare ancora nella rosa. Da due giorni, però, Gary Medel si allena alla Pinetina.

Il centrocampista, escluso anche dalla lista dei convocati per la doppia sfida contro lo Stjarnan valevole per i play-off di Europa League, può comunque ritenersi ufficialmente un nuovo calciatore nerazzurro: il contratto del cileno, acquistato a titolo definitivo, è stato infatti depositato in Lega nella mattinata.