Europa League, i convocati dell'Inter

Tre esclusioni eccellenti, ma preventivabili, nella lista presentata dall'Inter per il primo impegno europeo della nuova stagione. Gary Medel non rientra nel novero degli atleti scelti da Walter Mazzarri. Per lui un problema di condizione - ha cominciato ad allenarsi con i compagni solo oggi e deve completare il processo di recupero post-Mondiale - ma soprattutto burocratico. Il fax del Cardiff, giunto in ritardo, ha complicato la trattativa, rendendo impossibile la compilazione dei documenti richiesti dalla Uefa.

Fuori anche Mbaye. Il senegalese ha rinnovato con l'Inter, ma, per parola del suo agente, è pronto a trasferirsi per una stagione in prestito al Genoa di Preziosi.

L'ultimo nome di rilievo è quello di Hugo Campagnaro. Il rapporto tra l'ex centrale del Napoli e l'Inter è ai minimi storici. Alle porte una cessione, con la Sampdoria favorita nella corsa all'argentino. Completata l'operazione, l'Inter si getterà poi su Rolando.

Questa l'elenco dei nerazzurri:

1 Samir Handanovic 2 Jonathan 5 Juan Jesus 6 Marco Andreolli (giocatore locale B) 7 Daniel Osvaldo 8 Rodrigo Palacio 9 Mauro Icardi 10 Mateo Kovacic 11 Ricky Alvarez 13 Fredy Guarin 15 Nemanja Vidic 19 Ruben Botta 20 Joel Obi (giocatore locale A) 22 Dodò 23 Andrea Ranocchia (giocatore locale B) 24 Giacomo Sciacca (giocatore locale A) 26 Matias Silvestre 30 Juan Pablo Carrizo 33 Danilo D’Ambrosio (giocatore locale B) 44 René Krhin (giocatore locale A) 46 Tommaso Berni (giocatore locale B) 54 Isaac Donkor (giocatore locale A) 55 Yuto Nagatomo 88 Hernanes 90 Yann M’Vila 95 Davide Costa (lista B giovani) 96 Andrea Palazzi (lista B giovani) 97 Federico Bonazzoli (lista B giovani)