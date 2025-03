Inter, Medel: "Sto recuperando, pronto per l'inizio della stagione"

Gary Medel si allena. Inizia ufficialmente l'avventura in nerazzurro del giocatore cileno, approdato a Milano dopo l'esperienza al Cardiff. Dopo giorni d'attesa, il fax firmato dal Presidente Tan ha sbloccato l'empasse. In giornata sarà ufficializzato il passaggio all'Inter, ma il giocatore difficilmente sarà inserito nella lista per la doppia sfida di paly-off in programma tra il 21 e il 28 agosto. Impossibile l'arrivo in tempo utile dei documenti necessari all'iscrizione alla Uefa.

L'esordio in Europa League potrebbe essere posticipato alla fase a gironi. Resta tuttavia una scappatoia. L'Inter potrebbe sostituire un nome della lista il giorno prima del match con lo Stjarnan, inserendo proprio Medel. Meno problemi in vista della successiva fase. In quel caso le società possono decidere di stravolgere il precedente ordine, mutando anche tutti gli effettivi.

Queste le dichiarazioni di Medel a Inter Channel dopo il primo allenamento "Nel pre campionato non ho lavorato molto per l'infortunio alla gamba, ma sto recuperando e spero di essere pronto per l'inizio di questa stagione. Ci sono tanti buoni giocatori e speriamo di fare grandi cose. Sono contento di essere qui, forza Inter"

Capitolo Ranocchia - Dopo i dubbi della scorsa stagione e i contatti durante il ritiro a Pinzolo, l'Inter e Andrea Ranocchia hanno finalmente trovato l'accordo per prolungare il contratto. Il difensore si lega al club nerazzurro fino al 2018. Ufficialità nei prossimi giorni.