Prima sconfitta estiva per l'Inter battuta 3-1 dall'Eintracht Francoforte

Al CommerzBank-Arena si gioca la Frankfurt Main Finance Cup 2014, Inter e Eintracht Francoforte si affrontano in questa domenica pomeriggio in uno stadio che ha ben risposto.

Altra amichevole importante per i neorazzurri che, dopo l'ottima turnée americana vogliono continaure a crescere per arrivare pronti ai giocarsi i premilinari di Europa League, contro gli islandesei dello Stjarnan e per iniziare al meglio il prossimo campionato.

Primo tempo- Le due squadre si studiano e la partita ne risente almeno fino al 20' quando l'Eintracht impegna per ben due volte Handanovic prima con Seferovic e poi con Lanig su calcio d'angolo ma il portiere neroauzzurro si fa trovare sempre pronto. Si resta sullo 0-0. Il match si sblocca la 25' quiando l'Inter trova l'1-0 grazie a Ruben Botta che realizza il suo primo gol in neroazzurro grazie all'assist di Nagatomo. I tedeschi però pareggiano subito dopo sfruttando una clamorosa disattenzione della difesa interista, nulla può nemmeno Vidic e così Piazoan trova l'1-1 colpendo prima il palo e riuscendo poi a siglare il gol. Ma l'offensiva dell'Eintracht è solo all'inizio e così al 33' arriva il 2-1 per i padroni di casa grazie a Seferovic. La difesa è dell'Inter ha ormai imboccato la strada sbagliata e commette nuovi errori che portano al 3-1 dell'Eintracht che al 38' esulta nuovamente grazie a Seferovic.

Secondo tempo- Mazzarri effettua alcuni cambi per cercare di motivare i suoi: escono Ranocchia, Obi, Jonathan, Nagatomo e M'Vila sostituiti da Dodò, D'Ambrosio, Guarin, Laxalt e Krhin. Al 61' esce anche Kovacic per Hernanes, oggi meno ispirato. L'Inter sembra motivata nel tentativo di accorciare le distanze ma al 70', nonostante qualche occasioni, il punteggio è ancora fermo sul 3-1. Al 75' e all'81' gli utlimi due cambi interisti: escono Juan Jesus e Vidic per Silvestre e Andreolli. Al 90' c'è spazio anche per le ormai note invasioni di campo, due tifosi di entrambe le squadre che fanno sorridere i giocatori di entrambe le squadre.

La partita termina dopo 1 minuto di recupero e per l'Inter non resta nulla da fare, ci ha provato, anche aiutata dall'ingresso di forze fresche ma il risultato è rimasto sul 3-1 regalando così la vittoria ai padroni di casa e la prima vera sconfitta estiva dei neroazzurri oggi poco lucidi e mai davvero in partita.