Inter, risolta la telenovela Medel

Gary Medel è un giocatore dell'Inter. Si apre la porta dell'albergo che da giorni custodiva il calciatore cileno. Dal Galles giungono i documenti firmati dal Presidente del Cardiff, necessari a mettere la decisiva impronta su una trattativa chiusa da tempo.

Con la squadra impegnata in terra tedesca per l'amichevole con l'Eintracht, già domani Medel potrebbe saggiare il campo della Pinetina, in attesa di unirsi al resto del gruppo.

Risolto quindi anche il nodo UEFA. Nella lista che l'Inter consegnerà lunedì sarà incluso anche il nome del Pitbull.