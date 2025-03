Inter, Rolando vicino

Solo Rolando. L'Inter non vaglia alternative in difesa, forte del gradimento del calciatore. Il portoghese, dopo l'esperienza in prestito dello scorso anno, ha tranquillizzato Ausilio. Si muoverà dal Porto solo per rientrare a Milano, questa volta a titolo definitivo.

Si era inizialmente supposto un riscatto attorno ai 3,5 milioni, ora la cifra, a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe addirittura essere inferiore, circa 2 milioni di euro.

Mentre la società lusitana continua a far muro, Rolando ha respinto le proposte provenienti dalla Premier, su tutte quelle di Aston Villa e Southampton, in attesa dell'Inter.

Thohir punta a ufficializzare la cessione di Campagnaro, forte il pressing del Genoa, pronto a chiudere anche per Mbaye, prima di lanciare l'affondo per Rolando. Per il calciatore pronto un pluriennale da 1,5 milioni a stagione.