Inter, ecco Medel

Gary Medel sbarca all'Inter. Il cileno, partito ieri sera alla volta di Milano, ha fatto tappa, nella mattinata odierna, a Madrid, in attesa dell'ufficializzazione dell'accordo tra Inter e Cardiff. Intorno alle 11 il volo verso l'Italia.

Il calciatore, giunto a mezzogiorno, si è recato alla clinica di Rozzano per effettuare le visite mediche di rito prima della firma del contratto.

Queste le sue prime parole da nerazzurro "Sono felice di essere qui. Sì, sono pronto per essere l’erede di Cambiasso”.

Come già annunciato, al Cardiff 8 milioni più 1 di bonus in caso di qualificazione alla Champions dell'Inter nei prossimi 4 anni. Pagamento in tre rate.