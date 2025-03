Inter - Roma, un test importante

Questa sera, al Lincoln Financial Field di Philadelphia, Inter e Roma si sfidano alle ore 19 italiane in quella che sarà la loro terza partita nel girone di Guinness Cup. Test sicuramente importante da ambo le parti, sia per il fatto che in ballo c'è ancora la possibilità di raggiungere la finale del torneo, sia per le ulteriori indicazioni che i due allenatori potranno trarre da questi 90 minuti.

Inter – Anche oggi, come nelle due convincenti uscite contro Real Madrid e Manchester United, Walter Mazzarri si affiderà alla difesa a 3. Le chiavi del reparto arretrato spetteranno ancora a Nemanja Vidic, già leader dell'Inter che verrà, ai cui fianchi agiranno capitan Ranocchia e Juan Jesus. Confermato fra i pali Samir Handanovic, nel centrocampo a 5 le fasce saranno di competenza di D'Ambrosio( a destra) e dell'ex romanista Dodò( a sinistra), che fin qui ha ben impressionato. Al centro del campo dovrebbe fare l'esordio da titolare Yann M'Vila, pedina che sarà fondamentale nello scacchiere nerazzurro, affiancato da Jonathan e Kuzmanovic. In attacco spazio ancora alla coppia Icardi – Botta. Come confermato ieri dallo stesso Walter Mazzarri, nei piani del tecnico di San Vincenzo c'era l'impiego di Mateo Kovacic fin dal primo minuto, ma le non eccellenti condizioni fisiche ne hanno frenato l'utilizzo; pressoché certo comunque l'utilizzo del croato a gara in corso. E' probabile inoltre anche l'impiego di Fredy Guarin in corso d'opera, nonostante la volontà della società di cedere il colombiano. Per raggiungere la finale l'Inter dovrà battere la Roma e sperare nella contemporanea caduta dello United contro il Real Madrid; difficile, ma quello che conta in questo momento è continuare una crescita ben cominciata.

Roma – Anche Rudi Garcia, questa sera, si affiderà al suo modulo preferito. Spazio dunque al 4-3-3 che ha permesso ai giallorossi di sfiorare la rimonta contro il Manchester United e di battere il Real campione d'Europa. De Sanctis sarà dunque protetto da Florenzi – che agirà da terzino come accaduto anche ai tempi del Crotone – e da Ashley Cole sulle fasce, mentre i centrali saranno Benatia e Leandro Castan. Dovrebbe accomodarsi in panchina l'ultimo arrivato Astori, che potrebbe trovare spazio nel corso dell'incontro. Il trio di centrocampo sarà quindi composto da Pjanic, De Rossi e Salih Uçan, mentre il tridente offensivo avrà come interpreti Iturbe( che deve ancora completare il suo ambientamento), Destro e Liajic; quest'ultimo, dato per partente, dovrebbe dunque avere un'importante occasione per mettersi in mostra. Probabile panchina per Totti, decisivo contro il Real, mentre Gervinho è stato ancora bloccato dai problemi con l'ambasciata americana( che si è peraltro scusata pubblicamente per i numerosi problemi avuti con i visti in questi giorni).

Inter( 3-5-1-1): Handanovic; Ranocchia, Vidic, Juan Jesus; D'Ambrosio, Jonathan, M'Vila, Kuzmanovic, Dodò; Botta; Icardi.

Roma( 4-3-3): De Sanctis; Florenzi, Benatia, Leandro Castan, A. Cole; Pjanic, De Rossi, Salih Uçan; Iturbe, Destro, Ljajic.