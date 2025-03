Inter: ecco Osvaldo e Medel, via alle cessioni

Osvaldo e l'Inter sempre più vicini. Lunedì l'atteso annuncio per l'approdo in nerazzurro del bad boy italo-argentino. Dopo un contatto telefonico con Mazzarri, il calciatore è pronto a sbarcare a Milano per le visite mediche di rito. Confermati i dettagli dell'operazione. Prestito con diritto di riscatto a 7 milioni. Trattativa slegata da qualsiasi scambio. A firma avvenuta, Ausilio lavorerà con il Southampton per possibili operazioni in senso contrario. Sul tavolo Taider e Schelotto. L'algerino è ambito non solo in Premier, ma anche in Italia. Sassuolo e Lazio restano alla finestra. Nome nuovo invece quello dell'esterno. (fonte Gazzetta dello Sport)

Il Galgo è rientrato a Milano dopo il prestito al Parma, ma è pronto a far le valigie per giocarsi un posto da titolare altrove. L'Inter lavora su un prestito con diritto di riscatto a 5 milioni. Il giocatore gradisce la destinazione inglese.

Parallela a quella per Osvaldo, la trattativa per Medel. Il cileno è pronto a un ulteriore sacrificio per vestire rapidamente la casacca nerazzurra. La rinuncia a 500.000 euro potrebbe ammorbidire il Cardiff, finora fermo sulla propria posizione. La distanza, minima, riguarda le modalità di pagamento. La rinuncia a Berhami, approdato all'Amburgo, lascia comunque pensare che l'Inter, sul fronte Medel, sia ai dettagli.