Lazio, Parolo e de Vrij si presentano

La Lazio mette in mostra i gioielli del mercato. Parolo e De Vrij giungono a rafforzare un organico arricchito anche dall'aggiunta di Basta e Djordjevic

Molto carico e determinato l'ex centrocampista del Parma, che vestira' la maglia numero 16: "La Lazio mi cercava da anni, sono contento di essere qui. Ho fatto tanti sacrifici in carriera, me li porto dietro. Con un gruppo forte possiamo far bene e toglierci soddisfazioni. Della Lazio mi ha convinto il progetto, e' una societa' ambiziosa. Ho centrato l'Europa con il Parma, voglio farlo anche in maglia biancoceleste. Voglio vincere qualche trofeo, tutte queste ambizioni sono in comune tra me e la societa'. Il primo impatto e' stato bellissimo, quando ho firmato ho fatto il giro del centro sportivo. La citta' e' strepitosa , spero di vederla tutta e scoprire ogni segreto."

Queste invece le dichiarazioni del nuovo numero 3, Stefan de Vrij: "Sono molto felice di essere in questa fantastica citta'. Ringrazio il presidente Lotito, il diesse Tare e tutto lo staff. Mi auguro di poter migliorare e di diventare un calciatore ancora piu' forte. Non mi aspettavo un'accoglienza cosi' calorosa, avevamo due ore di ritardo. Mi sono sentito incredibilmente amato e ho capito che cosa mi aspettava. La Lazio e' stato l'unico club interessato a me prima del mondiale. Sicuramente dopo i mondiali ho valutato altre possibilita', ma la squadra che mi ha trasmesso maggiori sensazioni e' stata la Lazio. Questa e' stata la scelta giusta". de Vrij dedica un ringraziamento speciale a Louis Van Gaal: "Un allenatore fantastico, lo avrete notato tutti durante i mondiali."