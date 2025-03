Inter - Osvaldo, ufficialità a breve

Forse non la prima scelta, di certo un colpo importante. Con l'avvicinarsi dell'esordio europeo, l'Inter puntella un settore offensivo orfano di Milito e ad oggi composto da due sole certezze, Icardi e Palacio.

Dal Southampton arriva in prestito gratuito Pablo Daniel Osvaldo. Il calciatore, ex Roma e Juventus, approda a Milano con entusiasmo, dopo aver chiarito ai Saints la volontà di tornare nel bel paese, rifiutando proposte provenienti da squadre non italiane.

Accordo vantaggioso per l'Inter che, in attesa di cessioni illustri, si aggiudica un centravanti dall'indiscutibile talento senza esborso economico. A convincere la dirigenza la possibilità di un accordo sulla base di un prestito con diritto e non obbligo di riscatto.

Ora l'attenzione della società, sul fronte entrate, virerà sulla vicenda Medel. Chiusa la trattativa col Cardiff, via al valzer degli addii, da Guarin a Alvarez, fino a Kuzmanovic.

Nella trattativa Osvaldo quasi certo l'inserimento di Taider. A ore l'ufficialità.