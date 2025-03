Inter, Osvaldo non basta

Intreccio di mercato. L'Inter attende le mosse del Manchester United, preparando l'offensiva d'attacco. I red devils puntano a chiudere in tempi brevi per Arturo Vidal, pallino di Van Gaal, pronto ad accasarsi a Manchester per una cifra intorno ai 60 milioni di euro. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'operazione aprirebbe la strada alla cessione di Fredy Guarin alla Vecchia Signora, nel frattempo a un passo da Romulo. L'operazione Guarin, intrapresa nel mercato di gennaio e saltata per volontà della Nord, ritrova vigore, dopo i sei mesi difficili trascorsi in maglia nerazzurra dal colombiano.

Una partenza eccellente per finanziare l'arrivo di due uomini nel reparto offensivo. Strada spianata per Pablo Daniel Osvaldo. Il calciatore è pronto a tornare in Italia ed è disposto ad accettare solo offerte provenienti da Milano e Torino. L'accordo col Southampton è cosa fatta. Prestito con diritto di riscatto. L'attesa ha però un significato chiaro. Osvaldo non è la priorità dell'Inter. Thohir vorrebbe, almeno per il comparto offensivo, un colpo a cinque stelle. Lamela e Jovetic restano sogni d'agosto, Cerci l'ipotesi affascinante. Cairo non ha chiuso alla partenza dell'esterno, affidandosi alla volontà del giocatore. Il Milan è pronto all'offerta, l'Inter è alla finestra.

Si allungano i tempi per Medel. Il mastino del Cardiff sente la maglia nerazzurra addosso e spinge per la chiusura. Da limare i dettagli sul pagamento. 500.000 euro a dividere le due società. In caso di rottura, improbabile, ecco Berhami. I rapporti con Benitez sono ai minimi storici e lo svizzero nell'amichevole di ieri è finito addirittura in tribuna. Ritorno di fiamma per uno dei pupilli di Mazzarri?