Colpo de Vrij per la Lazio

La Lazio - sfumato Astori con tanto di contestazione da parte dei tifosi - sistema il pacchetto arretrato: il diesse Tare ha trovato l'accordo con il Feyenoord per l'acquisto del centrale difensivo Stefan de Vrij, 22 anni e reduce da un mondiale disputato da protagonista con la maglia dell'Olanda (7 presenze e un gol segnato alla Spagna).

Il giocatore - seguito anche da Manchester United e Borussia Dortmund - arriva nella Capitale per la cifra di 8,5 milioni. De Vrij sbarchera' in serata a Fiumicino - arrivo previsto per le 22,35 - e domattina sosterra' le consuete visite mediche. Dopodiche' firmera' un contratto quinquennale da 1,5 milioni.

Dopo Basta, il riscatto di Candreva, Parolo e Djordjevic, la Lazio piazza un altro importante colpo.