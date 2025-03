Milan, le trattative in corso

Dopo gli arrivi a parametro zero di Alex e Menez e il ritorno di Rami - riscattato dal Valencia a 3,8 milioni - i rossoneri puntano a rinforzare il reparto offensivo.

Sempre piu' lontano - almeno per il momento - l'obiettivo Cerci. Il giocatore, in cerca della definitiva consacrazione, gradirebbe l'ipotesi Milan. Ma l'ostacolo numero uno e' il Torino: Cairo chiede 20 milioni, cifra ritenuta troppo alta dalla societa' rossonera. Cerci e' stato inoltre convocato da mister Ventura per la doppia sfida del terzo turno preliminare di Europa League contro gli svedesi del Brommapojkarna (andata giovedi' 31 luglio e ritorno il 7 agosto).

L'alternativa alla seconda punta del Torino e' Joel Campbell dell'Arsenal. L'attaccante classe '92 - messosi in luce durante i mondiali brasiliani - nell'ultima stagione ha vestito la maglia dell'Olimpiakos, con il quale ha collezionato 32 presenze e 8 reti in campionato. Il centravanti costaricano e' inoltre molto apprezzato dal tecnico Inzaghi per la sua duttilita', visto che puo' fare sia la prima e la seconda punta.

Ancora incerta invece la situazione di Mario Balotelli. Pochi giorni fa Galliani ha dichiarato che il giocatore al 99,9% restera' al Milan. Tuttavia l'Arsenal non ha mai nascosto il suo interesse per l'attaccante ex Inter e City. E secondo le ultime indiscrezioni pare che il Milan abbia proposto Balotelli ai Gunners in cambio di 15 milioni cash piu' l'intero cartellino di Campbell. Nessuna offerta ufficiale da Londra.

Per quanto riguarda il centrocampo, l'obiettivo numero uno dei rossoneri e' Blerim Dzemaili del Napoli. Il mediano - reduce da un buon mondiale disputato con la Svizzera - non rientra piu' nei piani di Benitez. La trattativa con i partenopei e' ben avviata e - salvo sorprese - dovrebbe concludersi nei prossimi giorni sulla base di 6 milioni piu' eventuali bonus.

Nelle ultime ore si vociferava un possibile inserimento del Milan per Douglas Costa. Ma l'operazione pare quasi impossibile: il mancato rientro del brasiliano in Ucraina non ha turbato lo Shaktar Donetsk, che mantiene la clausola rescissoria a 50 milioni.

Mercato dunque piu' vivo che mai quello del Milan. Nei prossimi giorni gli ulteriori aggiornamenti.