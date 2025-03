Inter - Medel, c'è l'accordo

Eppur si muove. In silenzio, lontano da occhi indiscreti, l'Inter si avvicina sempre più a Gary Medel, forte centrocampista in forza al Cardiff, ammirato al recente Mondiale brasiliano con la maglia del Cile. Ausilio, che non seguirà da subito la squadra, pronta alla tournèe statunitense, per ultimare l'operazione di mercato, sta limando le distanze per garantire a Mazzarri il secondo innesto di sostanza in mediana, dopo M'Vila.

Dall'offerta iniziale, con l'Inter disposta a un prestito oneroso e riscatto intorno ai 5,5 milioni e il Cardiff fermo intorno ai 9, si è arrivati, secondo Sky Sport, a un compromesso intermedio. La società di Thohir, per mano di Ausilio appunto, è salita fino a 7 milioni più bonus soddisfando le richieste del Presidente Vincent Tan.

Da sciogliere il nodo pagamento. I nerazzurri vorrebbero suddividere la spesa in più anni, mentre il Cardiff preferirebbe chiudere subito l'accordo con l'intero cash. Già in giornata possibili sviluppi della trattativa.

Per un'operazione in porto, una che si complica. L'infortunio di Negredo ha ostruito, forse in maniera definitiva, la tortuosa strada verso Stevan Jovetic e anche l'alternativa di lusso, Erik Lamela, ha chiuso le porte a un possibile arrivo a Milano. "Non ho nessuna intenzione di partire", queste le parole del calciatore.